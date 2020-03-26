Tele1’e ceza, düşünce özgürlüğüne, demokrasiye kesilmiş bir cezadır – 18 Dakika (26 Mart 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, RTÜK’ün TELE1’E verdiği Ağır Cezayı sert bir dille eleştirdi. RTÜK kararının Basın ve ifade özgürlüğüne darbe vurduğuna ve ‘Tek Adamlı’ Rejimde baskıların giderek arttığına dikkat çekilen 18 Dakika’da, rantın kriz sürecinin önüne geçmesi ve yeni af yasasındaki çelişkilere de yer verildi. Tele1'e destek olmak için:

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