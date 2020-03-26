“Tele1’e gerçekleri yansıtmaktan ceza geldi” – Kulis (26 Mart 2020)





Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, malzemeler yeterli mi? Sorusuna yanıt arıyor. İsmail Dükel, halkı yanıltıcı bilgi verme suöu iddiasıyla Tele1’e kesilen cezayı ve olayın perde arkasını açıklıyor. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Ayrıca Youtube üzerinden bize destek olabilirsiniz:

www.youtube.com/tele1comtr/join Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr