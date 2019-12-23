Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Tele1’e iktidar tarafından açılan davaları ve 4 metre uzunluğunu bulan dava makbuzlarını değerlendirdi. Kongar ve Yanardağ, tüm baskılara rağmen izleyicilerin desteğiyle Tele1’in yayın politikasını korkmadan, boyun eğmeden ve cesaretle sürdüreceğini vurguladı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Tele1’in bağımsızlık diploması” – 18 Dakika (23 Aralık 2019)