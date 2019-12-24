Tele1’in bağımsızlık diploması bu cezalar – 18 Dakika (23 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, Tele1’e iktidar tarafından açılan davaları ve 4 metre uzunluğunu bulan dava makbuzlarını değerlendirdi. Kongar ve Yanardağ, tüm baskılara rağmen izleyicilerin desteğiyle Tele1’in yayın politikasını korkmadan, boyun eğmeden ve cesaretle sürdüreceğini vurguladı. Tele1'e destek olmak için:

https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:

https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:

http://www.tele1.com.tr

Tweets by tele1comtr

http://www.instagram.com/tvtele1

http://www.facebook.com/tele1comtr