Teleferikte yılan hikayesi

“Kartepe’nin 50 yıllık hayalini gerçekleştiriyoruz” diye tanıtılan ve 2017’de ihalesi yapılan Teleferik Projesi’nde nihayet sona gelindi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ocak ayındaki 318-349 milyon arasındaki 3 teklifi yüksek bularak ihaleyi iptal etti. Son teklif ise 335 milyon lira olmasına rağmen kabul edildi.

Deniz AYHAN

Kocaeli Kartepe’de yapılması planlanan teleferik projesinin ilk ihalesi 2017 yılında Kartepe Belediyesi tarafından yapıldı. Ancak bu sözleşme iptal edildi. Ardından projeyi Büyükşehir Belediyesi devraldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 Ocak 2022’de ihale düzenlendi. İhalede Grand Yapı+Pam İnşaat ortaklığı 318 milyon TL ile en düşük teklifi verirken, Leintner+SPA ortaklığı 349 milyon TL, Bartholet AG+Kır Tur ortaklığı 328 milyon TL teklif verdi.

İhale firmalar tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde kalması nedeniyle ihale komisyonu tarafından iptal edildi.

318 MİLYON 335 MİLYON OLDU

Son ihale 25 Mart’ta düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi 309 Milyon 596 bin liralık muhammen bedel belirledi. İhaleye katılan taliplilerden Leintner+SPA ortaklığı 334 Milyon 400 bin liralık teklif verirken Grand Yapı ile Doppelmayr Seilbahnen ortaklığı ise 335 milyon lira teklif etti.

Büyükşehir Belediyesi ihaleyi kazanan firmanın Grand Yapı ile Doppelmayr Seilbahnen ortaklığı olduğunu duyurdu. Sözleşmenin imzalanmasının ardından büyükşehir 10 gün içinde firmaya yer teslimi yapacak ve inşaat başlayacak.

Projenin 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattı 4 bin 695 metre olacak. Teleferik 10’ar kişilik 73 kabin ile hizmet verecek. Saatte 1500 kişi kapasiteli olacak teleferik hattında iki istasyon arasındaki mesafe 14 dakikada aşılacak.