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14 Nisan 2023
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Telefonuna gelen şifreyi söyledi, 2 milyon lirası çalındı

Alaturka Online
Alaturka Online

İstanbul’da esnaf olan 48 yaşındaki F.Ç., telefonda kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığı şikayetiyle polise başvurdu.

F.Ç., telefonla arayan kişilerin kendilerini banka görevlisi olarak tanıttığını ve hesaplardaki bir hatayı düzeltmek için telefonuna gönderilen şifreyi istediklerini söyledi.

İŞLERİN YOĞUN OLDUĞU ANDA DÜŞÜNMEDEN VERDİ

O anda işleri çok yoğun olduğu için düşünmeden şifreyi verdiğini anlatan F.Ç., ardından hesabını kontrol ettiğinde 2 milyon lirasının başka bir hesaba aktarıldığını gördü.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Banka hesap dokümanları incelendiğinde çalınan paranın art arda başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Soruşturma sonucunda 6 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Ekipler, düzenledikleri operasyonla dolandırıcılık şüphelisi 6 kişiyi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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