Televizyon fiyatları uçtu talep ucuza yöneldi

Televizyon fiyatları 3’e katlandı, akıllı TV yerine ek bir cihaz ile internete bağlanan ucuz modeller öne çıktı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Dolar kurundaki hızlı artış ve enflasyon, elektronik ürünlerde fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle televizyon fiyatları kasım ayı ile birlikte başlayan kur yükselişleriyle katlanarak arttı. Son bir yıldaki fiyat artışı 2-3 katı buldu. En çok tutulan 50-55 inç büyüklüğündeki televizyonların 2020 yılında ortalama 4.500-5.000 TL civarında olduğunu söyleyen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Elektrik, Elektronik Meslek Komitesi Üyesi Adem Atmaca, şu anda bu televizyonların ortalama fiyatının 15 bin lirayı bulduğunu belirtti.

Tüketicinin gelirinin bu dönemde aynı doğrultuda artmadığı için daha ucuz televizyonlara yönelimin olduğunu ifade eden Atmaca, “Televizyona talep olsa da fiyatlar nedeniyle ulaşılabilirlikte sorunlar oluyor. Talep 15 bin TL olanlara azalacak ama altındakilere yönelecektir” dedi. Akıllı (smart) televizyon fiyatlarının yüksek olduğunu vurgulayan Atmaca, tüketicinin bu özelliklere sahip olmayan daha ucuz TV’lerden alıp, bunlara “stick” denilen

cihazları bağlayarak kullandığını kaydetti.

Lojistik maliyeti zorluyor

Türkiye’nin elektronik sektöründe avantaj yakalayabileceğine dikkat çeken İSO Meclis Üyesi Adem Atmaca, ancak lojistik maliyetlerin sektörü oldukça zorladığını söyledi. Hem parça tedarikinin hem de ihracatın uçak ile kargoya dönmek zorunda olduğunu anlatan Atmaca, kurlardaki dalgalanmanın bunda etkili olduğunu dile getirdi. Tüketicinin son dönemde temizlik robotlarına ilgisinin arttığına değinen Atmaca, sadece kasım ayında 190 bin adet robotun satıldığını, 2022 yılında ise pazar büyüklüğünün 1 milyon adedi görebileceğini ifade etti.