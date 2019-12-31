Televizyon patladı, yürekler ağza geldi!

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, televizyon tüpünün patlaması sonucu bir evde yangın çıktı. Maddi hasara yol açan yangın, itfaye ekiplerinin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Sabah kahvaltı yapmak için hazırlık yaptığı esnada oturma odasında patlama sesi geldiğini söyleyen ev sahibi Ahmet Can Yüzgeç, odaya gittiğinde yangın çıktığını gördü. Hızlıca annesi ve ninesini evden çıkartırken, Yüzgeç’in yardımına komşuları koştu.

KOMŞULARI YARDIMA KOŞTU

Komşuları bir taraftan yangın söndürme tüpü getirerek alevlere müdahale ederken, bir taraftan da itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale edip söndürdü. Bu arada Ahmet Can Yüzgeç, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Yangının televizyonun tüpünün patlaması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Televizyon kullanılamaz hale gelirken, odadaki diğer eşyalar da zarar gördü. (İHA)