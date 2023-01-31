Televizyonda itiraf etti, adliyede dili tutuldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi Mine Kocadağ (26)’ın cesedi eşinin itirafı üzerine Karahayıt’ta bir otelin bahçesinde gömülü bulunmuştu.

Katıldığı televizyon programında bir ay boyunca eşinin bulunması için çağrıda bulunan fakat önceki günkü yayında öldürdüğünü itiraf eden 31 yaşındaki Mithat Kocadağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Denizli’ polisine teslim edildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince sorgulanan Mithat Kocadağ’ın olaya ilişkin detayları anlattığı, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bugün sağlık kontrolüne götürülen Kocadağ daha sonra Denizli Adliye Sarayı’na getirildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Mithat Kocadağ ‘kasten öldürmek’ suçlamasıyla tutuklandı.

Adliye girişinde gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında yanıt vermemeyi seçen Kocadağ, Denizli D Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’na götürüldü. Diğer yandan cesette yapılan ilk incelemede genç kadının boğazında düğümlenmiş bir havlu olduğu ve boğulma şüphesi üzerinde durulduğu kaydedildi.

NELER OLMUŞTU?

Altı aydır kayıp olan Mine Kocadağ’ın ailesi çocuklarının öldürüldüğünü öne sürmüştü. Bir televizyon programında eşinin bulunması için çağrıda bulunan Mithat Kocadağ’ın Denizli Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden Mithat Kocadağ’ın gösterdiği yerde genç kadının bedeninden kalanlara ulaşıldı. Denizli’de yapılan otopsinin ardından ceset İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kocadağ program sırasında eşinin kendisini aldattığını ve küfür ettiğini, planlayarak cinayet işlemediğini, ittirdiği sırada düşerek kafasını vurduğu ve bu nedenle hayatını kaybettiğini söylemişti. Cesedi iki gün evde tutan Kocadağ daha sonra çalıştığı otelin arka tarafında bulunan bir çukura attığını ve üzerini yapraklarla örttüğünü söylemişti.