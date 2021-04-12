Televizyonlarda Atatürk’e hakaret cezasız kalıyor

RTÜK’ün CHP’li Üyesi İlhan Taşcı, son 5 yılda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Milli Mücadele kahramanları ile Cumhuriyet’in ilke ve değerlerine yönelik televizyonlardaki hakaret, aşağılama ve küfür nedeniyle Üst Kurul’a yapılan şikayetleri inceledi. Buna göre; 1 Ocak 2016 ile 1 Mart 2021 arasında bu konuda RTÜK’e 2 bin 672 şikayet geldi. RTÜK bu şikayetlerden yalnızca 4’ünü görüşerek karara bağladı.

TRT ÇOCUK BİLE LİSTEDE: Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine yönelik hakaret ve küfür nedeniyle ilk sırayı 448 adet şikayetle Beyaz TV alırken, bu kanalı 307 şikayet ile Akit TV izledi. TV Net kanalı hakkında 262 adet, A Haber hakkında 106 şikayet yapılırken, TRT Çocuk hakkında ise 65 adet şikayet yapılması dikkat çekti.

GÖSTERMELİK CEZA: 2 bin 672 adet şikayet başvurusundan 5 yılda yalnızca 4’ü RTÜK tarafından karara bağlandı. En düşük idari para cezası gibi göstermelik yaptırım verilen kanallar ise Akit TV, TV Net, Ülke TV ile Kanal A oldu. RTÜK, Akit TV’de Atatürk’e ilişkin, “…zurnanın son deliğiydi Mustafa Kemal” sözleri nedeniyle göstermelik yaptırım uygulamıştı.

DUYARSIZLAR: Taşcı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “RTÜK yönetimi, Erdoğan ve AKP dışında TV kanallarında kim kime ne derse desin, duymazdan, görmezden geliyor. RTÜK Başkanı ve yönetimi, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri konusunda duyarsızlar. Şikayetlerle yaptırım arasındaki orantısızlık bunun açık göstergesi. Hiç kimse ülkenin kurucusu Atatürk’e yönelik TV’deki hakareti, küfrü görmezden gelemez. Oturdukları koltuk Atatürk ve onun ilmek ilmek ördüğü Cumhuriyet sayesindedir. Göstermelik cezalar, Atatürk ve Cumhuriyet ile öteden beri meselesi olan yayıncıları cesaretlendiriyor.”

MUHALEFETE HAKARETE ŞİKAYET YAĞDI

İlhan Taşcı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet milletvekillerine yönelik televizyonlardaki hakaret ve küfür içeren yayınlarla ilgili şikayetlere de dikkat çekti. Buna göre, son 5 yılda, RTÜK’e 553 adet başvuru yapıldı. Kanallara ilişkin şikayet sayılarına bakıldığında, birinci sırada 189 başvuruyla A Haber yer aldı. Bu kanalı Akit TV 51, Beyaz TV 37, ATV 31, Kanal 24 ise 23 adet şikayetle izledi. Diğer kanallarla ilgili de RTÜK’e toplam 434 şikayet ulaştı. Kurul, bunlardan 34’ü hakkında rapor düzenletip karara bağladı. Akit TV’nin cezaevinden yaptığı yayında muhabirin “Kılıçdaroğlu gibi isimlerin işte bu darağacında asılmasını bekliyor” sözleri infial yaratmış, RTÜK ise kanala yalnızca yüzde 1 idari para cezası vermişti.