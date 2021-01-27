TEM bağlantı yolunda devrilen yön tabelası kaldırıldı

İSTANBUL (AA) – TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda rüzgarın etkisiyle devrilen ve bir süre trafik yoğunluğuna neden olan yön tabelası yapılan çalışmayla kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, TEM Hasdal-Göktürk bağlantı yolunda rüzgarın etkisiyle yön tabelası devrildi. Tabela devrilmesi sonucu iki araç hasarlı kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağılık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, trafiğin aksamasına neden olan tabelayı yoldan kaldırdı.

Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik yoğunluğu tekrar normale döndü.