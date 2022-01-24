TEM Mahmutbey kesimindeki beyaz afet SÖZCÜ kamerasına an be an yansıdı

İstanbul’un Avrupa Yakası’nın batısı ile kuzey batısında, İstanbul Havalimanı çevresinde başlayan kar fırtınası beyaz afete dönüştü. TEM Mahmutbey Edirne yönü ve E-5 başta olmak üzere birçok yerde trafik felç oldu. Binlerce sürücü saatlerce yolda kaldı. O anlar SÖZCÜ kamerasına an be an yansıdı.

Sözcü İstanbul

İstanbul’un Arnavutköy ve Çatalca ilçelerinde başlayan kar fırtınası zaman zaman tipi ve dolu şeklinde görüldü.

Yağış 16.00 sıralarında Başakşehir, Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve diğer ilçelerde de etkisini artırdı. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı kesiminde, TEM Mahmutbey kesiminde trafik kısa sürede felç oldu.

Yoğunluk Basın Ekspres Yolu, E-5 ve bağlantı yollarını da sardı. Bölgede trafik kilitlendi. Çoğu vatandaş yürüyerek saatler sonra evine varabildi. Emniyet şeritleri de kısa sürede doldu. Ambulanslar, polis araçları saatlerce trafikte mahsur kaldı, uzun süre birkaç metre bile ilerleyemedi.

Bazı sürücüler lastiklere zincir takmaya çalıştı, bazıları da araçlarını yol kenarına çekip yürüyerek evlerine gitti.

Araçların çoğunluğunda kar lastiğinin bulunmadığı gözlendi. Beyaz afetin yarattığı sorunlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Kar fırtınasının etkisini aralıklarla sürdürmesi karla mücadele çalışmalarını da aksattı.

KAR KÜREME ARACI DA BEYAZ AFETE YAKALANDI

Yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğin felç olduğu noktalardan TEM Mahmutbey kavşağı kesiminde trafiğin ortasında sıkışıp kalmış bir kar küreme aracı SÖZCÜ kamerasına yansıdı.

Yoğun kar yağışı TEM ve E-5 dışındaki ana cadde ve sokaklarda da etkili olurken, kar küreme araçlarının yolları açık tutmaya çalıştıkları gözlendi. Ancak yoğun kar yağışı açılan yolları da kısa sürede yeniden kapattı, binlerce vatandaş yürüyerek evlerine gitti.

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