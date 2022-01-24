TEM Otoyolu beyaza büründü, sürücüler güçlükle ilerledi

İstanbul’da devam eden kar yağışı gece yarısı itibariyle şiddetini arttırdı. Yoğun bir şekilde yağan kar sonrası Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu beyaza büründü. Otoyolun kar ile kaplanması sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Araçlar hızlarını düşürerek otoyolda ilerledi.

Gece saatleri itibariyle kar yağışının şiddetli bir şekilde yapması sonrası kentin sokak, cadde ve otoyolları beyaza büründü.

İstanbul Anadolu Yakası’nda TEM Otoyolu da yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar ile kaplanan yolda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Otoyolda bazı sürücüler emniyet şeridine çekip yolun temizlenmesini beklerken bazı sürücüler düşük hızlarda otoyolda ilerledi.

Otoyolda ilerleyen sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için otoyolda otomobillerinin dörtlülerini yakarak ilerledi. Sürücüler 4 şeritlik otoyolun sadece 2 şeridinden ilerleyebildi. (İHA)

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