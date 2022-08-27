TEM otoyolunda kamyonetten inen mülteciler trafiği birbirine kattı

TEM otoyolu İkitelli mevkiinde kamyonetten inen bir grup mülteci trafiği birbirine kattı. Yol kenarına tehlikeli bir şekilde koşarak geçen mülteci grubu hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. O anları bir sürücü cep telefonuyla kaydederek SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştırdı.

Sözcü İstanbul

Olay saat 14.30 sıralarında TEM otoyolu İkitelli mevkiinde meydana geldi. TEM otoyolunda güvenlik şeridinde duran kasası kapalı kamyonetten bir anda inen bir grup mülteci koşmaya başladı.

Trafiği birbirine katan yaklaşık 50’ye yakın mülteci, hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye attı. Mülteciler hızla geçen araçlara aldırmadan bariyerlerden atlayarak yol kenarındaki yeşillik alana ulaştı.

“BİR ANDA YOLA ATLADILAR, ŞOK OLDUM, ÇOK ŞAŞIRDIM”

O anları cep telefonuyla kaydederek SÖZCÜ WhatsApp Haber Hattı’na ulaştıran sürücü yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

* “Yol kenarında kapalı kasa kamyonet durdu. Bir anda bir grup mülteci araçtan inerek kendilerini yola attılar. O an şok oldum. Çok şaşırdım.

* Kaçanların hepsi erkekti. Bazılarının kucağında çocuk da vardı.

* O sırada yolda bir de polis aracı vardı ancak o polisler mültecileri görmelerine rağmen herhangi bir müdahalede bulunmadı.

* Mülteciler hızla geçen araçlara aldırmadan yol kenarındaki yeşillik alanda doğru kaçtılar.”

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