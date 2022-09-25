TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 8 kişi yaralandı

İstanbul TEM Otoyolu’nda meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Sancaktepe mevkisinde Samandıra Gişeleri yönünde seyreden taksinin kaputunun açılması üzerine sürücü H.Ö. frene basarak durmaya çalışırken bariyerlere vurdu.

Bu sırada taksiye arkadan gelen otomobil çarptı. Aynı yönde ilerleyen bir başka otomobilin de bu araca çarpmasıyla oluşan kazada, araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafiğe tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından otoyoldaki trafik akışı normale döndü. (AA)

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