TEM ve D-100 karayolunu kullanacaklar dikkat!

Bolu’da, gün içinde hafif şekilde süren kar, öğleden sonra etkisini artırdı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nda ulaşımı zorlaştırdı.

D-100 Karayolu’nun bazı kesimlerinde yol tamamen beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM yolu geçişinde ise yalnızca yeşil alanlar beyaza büründü. Karayolları ekipleri, TEM ve D-100’de kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de yol üzerinde denetimlerini artırdı.

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KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Bolu Dağı’nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde gün içinde etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı, TEM ve D-100 geçişlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Karayolları ekipleri 2 güzergahta da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı

. Polis ekipleri de bölgede sürücüleri kar yağışına karşın dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor. DHA