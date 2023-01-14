TEM’de can pazarı: Ortalık savaş alanına döndü

Yazan:
Alaturka Online
-

Esenyurt TEM’de, hızla ilerlerken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin çarptığı minibüs takla atarak, ters döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Esenyurt TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, hızla ilerlerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 34 ZEK 29 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 LAZ 107 plakalı minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla atarak yol kenarında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüste sıkışanlar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Önceki haberMuğla’da sağanak
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?