TEM’de feci kaza: 1 ölü

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Alaturka Online
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Kaza, Sapanca ilçesi TEM Otoyolu Yanık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Coşkun Türkmen (42) idaresindeki cip, kontrolden çıkarak su kanalına uçtu.

Meydana gelen kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı.

Yapılan ilk müdahale sonrasında sağlık ekipleri, Türkmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Türkmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sapanca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.(İHA)

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