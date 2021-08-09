TEM’de feci kaza! İstanbul istikameti trafiğe kapandı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde 2 TIR ve 1 kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol bakım çalışmasının bulunduğu bölgede 06 BYC 271 plakalı kamyon, önünde ilerlemekte olan TIR’a çarptı.

Kontrolden çıkan TIR ise farklı bir tıra çarptı. 2 TIR ve 1 kamyonun çarpıştığı kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Kaza sebebi ile İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı. İHA

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