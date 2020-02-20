TEM’de İstanbul istikametini kilitleyen kaza!

Kaza, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki Mehmet B. idaresindeki 27 V 4201 plakalı TIR, İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan TIR, yola devrildi. Kaza sebebiyle Anadolu TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu TIR devrildiği yerden kaldırıldı.
Kısa süreli trafiğe kapanan ve yoğunluğun oluştuğu kaza bölgesinde polis ekiplerince araçların geçişi kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İHA