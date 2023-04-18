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18 Nisan 2023
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TEM’de kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun İstanbul istikameti Gültepe tünelleri yakınlarında meydana geldi.

Emin C.’nin arızalandığı için sol şeride park ettiği otomobile, Mustafa Y. yönetimindekgıda yüklü kamyon çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil alev aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere köpük sıktı.

Kaza nedeniyle 30 dakika trafiğe kapalı kalan yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobille kamyonun kaldırılması ile yol, yeniden trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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