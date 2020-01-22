TEM’de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 DG 296 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler devrilen TIR’ın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımı ile TIR devrildiği yerden yaklaşık 1 saat sonra kaldırıldı. Karayolları ekipleri, tarafından yola saçılan kuşyemleri temizlendi.

Kaza sebebi ile otoyolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. TIR’ın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından açılan yolda trafik tekrar normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İHA

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