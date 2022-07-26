TEM’deki kazada anne babasının ardından 4 yaşındaki Ahsen de hayatını kaybetti

Bolu’dan Bursa’nın İnegöl ilçesine giderken TIR’a arkadan çarpan otomobildeki Semih ve eşi Sümeyra Sert hayatını kaybetti. Kazadan ağır yaralı kurtulan çiftin kızları 4 yaşındaki Ahsen de kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, geçtiğimiz cumartesi saat 06.00 sıralarında TEM Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara’ya giden Semih Sert idaresindeki otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı.

BABA OLAY YERİNDE, ANNE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti.

KIZLARI AHSEN 3 GÜN DAYANABİLDİ

4 yaşındaki kızları Ahsen de, anne ve babasının ölümünden 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Semih Sert’in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert’in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

Öte yandan çiftin cenazeleri, İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert’in cenazeleri, dün öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii’nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı’na defnedilmişti. (İHA)

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