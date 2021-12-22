Temel Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! “Hani Nass vardı?”





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Partisinin Grup toplantısında konuştu "Daha düne kadar, 'Faiz düşecek, Nass var' denildi, talimatlarla faiz indirildi. Şimdi yüksek kur farkını bahane ederek adını faiz koymayıp destek diye isimlendirerek paradan para kazanma imkanını vermek ne ile izah edilebilir. Hani Nass vardı?" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #SaadetPartisi #Nass #TemelKaramollaoğlu #Erdoğan #Haber