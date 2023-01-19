Temel Karamollaoğlu: Bir dönem daha oy verecek mi zannediyorlar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 14 Mayıs’ın seçim tarihi olarak işaret edilmesi üzerine AKP tabanının mevcut sisteme oy veremeyeceğini söyledi. SP Genel Başkanı Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı tabanının son dönemde yaşanan kirli ilişkiler ve suçlara sandıkta cevap vereceğini belirterek, şu açıklamaları yaptı:

*Mafya-siyaset-uyuşturucu üçgeninin yeniden gündeme geldiği bu kirli düzene; bugüne kadar Ak Parti ve MHP’ye oy veren kardeşlerimiz, bir dönem daha oy verecek mi zannediyorlar?

BU SUİKASTE SESSİZ Mİ KALACAKLAR?

*Gencecik bir akademisyenin başkent Ankara’da, sokak ortasında katledildiği bir olayda; milletvekili, özel harekât polisi ve uyuşturucu bağımlılarının aynı cümlede bir araya gelişine Cumhur İttifakı seçmeni vatandaşlarımız sessiz, tepkisiz kalır mı zannediyorlar?

*Bugüne kadar eleştirdikleri ne varsa, zamanla ona dönüşen Ak Parti iktidarına 2002’den bugüne samimiyetle oy veren kardeşlerimiz, bir dönem daha destek verir mi zannediyorlar?

VALİ-REKTÖR İL BAŞKANI GİBİ

*Vali ile parti il başkanı, rektör ile parti sözcüsü, bürokrat ile parti yöneticisinin kim olduğunun dahi ayırt edilemediği bu sistemin devamına aziz milletimiz razı olur mu zannediyorlar?