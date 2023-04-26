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26 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineTemel Karamollaoğlu Erdoğan'a demediğini bırakmadı! "Yolsuzluk, israf, rüşvet!"

Temel Karamollaoğlu Erdoğan’a demediğini bırakmadı! “Yolsuzluk, israf, rüşvet!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Temel Karamollaoğlu Erdoğan’a demediğini bırakmadı! “Yolsuzluk, israf, rüşvet!”

Alaturka Online
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