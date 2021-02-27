Temel Karamollaoğlu Necmettin Erbakan anmasında Erdoğan’a resti çekti!





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama Programı'nda yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler kullandı. Karamollaoğlu Necmettin Erbakan'ı tüm siyasi partilerin anmasından memnuniyet duyduklarını belirterek "Herkes Erbakan'ın yolundan gitmek istiyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz ama kimse Erbakancılık adı altında Saadet Partisi'ne de ayar vermeye kalkmamalıdır diye düşünüyoruz. Öyle yağma yok. Bugün Erbakan'ın çizgisini takip etmenin tek ölçüsü var o da Saadet Partili olmak" ifadelerini kullandı. NE OLMUŞTU? Erdoğan yeni AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe için “1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek bir arkadaşımız” demişti. Erdoğan'ın bu sözleri Saadet Partisi'nin tepkisini çekmişti. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın yaptığı açıklamada “2001 yılında kurulan ve ısrarla önceki siyasi anlayışını bir kenara bıraktığını ve reddettiğini ifade eden Ak Parti'nin, 20 yıl sonra bugün; ‘94 ruhu’ diyerek, kuruluşundan 7 yıl öncesini bir vizyon ve özlem olarak ortaya koyması, tükenmişliğin bir ifadesidir” ifadelerini kullanmıştı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #necmettinerbakan #receptayyiperdoğan #saadetpartisi #akp #hdp #ahmetdavutoğlu #alibabacan #kemalkılıçdaroğlu #gelecekpartisi #devapartisi #chp #demokratparti #gültekinuysal #mahirünal #erbakan #karamollaoğlu #erdoğan #haber #necmettinerbakananması #haber #siyaset #politika #canlıyayın #yurttaştv