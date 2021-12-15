Temel Karamollaoğlu’ndan çarpıcı ‘ekonomik OHAL’ açıklaması!





Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saadet Partisi lideri konuşmasında AK Parti iktidarının yeni ekonomik modeline tepki göstererek Türkiye'deki ekonomik krizi değerlendirdi. Krizin her geçen gün derinleştiğini ifade eden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Karamollaoğlu, “Çin modelinden umut bekliyorlardı ama Arjantin modeline benzemeye başladık yani maalesef iflas noktasına geldik.” dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “İnsanını bilerek, isteyerek ve bir inat uğruna fakirleştirmeyecek bir iktidara ihtiyacı var. Türkiye'nin bize, Saadet Partisi iktidarına, politikalarımıza ve kadrolarımıza ihtiyacı var. İnsanının geleceği üzerinden 'ekonomik kumar' oynamayan bir iktidara ihtiyacımız var. Vatandaşına tepeden bakmayan, seçim kazanma hırsı uğruna ülkeyi iflasa sürüklemeyecek bir iktidara ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #temelkaramollaoğlu #saadetpartisi #ekonomikohal #gündem #yurttaştv