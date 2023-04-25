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25 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineTemel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ı çılgına çevirecek sözler! "Allahtan hiç mi korkmadın mübarek!"

Temel Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’ı çılgına çevirecek sözler! “Allahtan hiç mi korkmadın mübarek!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Temel Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’ı çılgına çevirecek sözler! “Allahtan hiç mi korkmadın mübarek!”

Alaturka Online
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