Temeli atılan tesise Atatürk’ün adı verildi

AKP iktidarı döneminde Atatürk stadyumlarının ismi değiştirilip, Atatürk büst ve heykelleri bile kaldırılırken, Balıkesir’de bir ilk yaşandı. Balıkesir’e giden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 AKP milletvekili ile birlikte, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi ve Yüzme Havuzu” adı verilen spor tesislerinin temel ve beton atma törenine katıldı.

Yüzme havuzuna Atatürk’ün adı verilirken, duvarına ise Atatürk’ün, “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim’ sözü yerine, Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Spor ne kazanma hırsı, ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle özgüvendir” sözü yazılacak.

CHP’YE EN ÇOK OY ÇIKAN MAHALLE

Bakan Kasapoğlu törende, yüzme tesisinin içinde Millet Kıraathanesi de olacağını belirterek, “Hiçbir ayrım ve kimlik farkı gözetmeksizin hizmet edeceğiz” dedi. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, tesisin ağırlıkla CHP seçmenlerinin yer aldığı Bahçelievler Mahallesi’nde yapıldığına dikkat çekti.

AKP’nin amacının Atatürk’le oy devşirmek olduğunu belirten Şahin iktidara şöyle tepki gösterdi: “AKP’nin samimi olmasa da Atatürk’ün ismine sarılması, büyük önderi keşfetmiş gibi görünmesi, ülke genelinde olduğu gibi Balıkesir’de de büyük oy kayıpları yaşandığının en büyük kanıtıdır. Ancak Atatürkçü seçmenden AKP’ye oy gitmez.”

SPOR BAKANI VE AKP’Lİ VEKİLLER TAM KADRO KATILDI

Törene Bakan Kasapoğlu’nun dışında AKP’li vekiller Belgin Uygur, Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da törendeydi.