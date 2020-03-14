Temizlik maddesi içen çocuk 9 yılda 304'üncü ameliyatını oldu

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman, sağlığına kavuşmak için 304'üncü kez ameliyat oldu.

Kayra Talha Yaman, 303'üncü ameliyatını olmak üzere gittiği ABD'de 12 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından 12 Mart'ta bir cerrahi müdahaleye daha alındı.

Ameliyatın ardından nefes borusunu kullanmaya başlayan Yaman'ın önce biberon ile su içmeye başladığı ve iç organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içtiği öğrenildi.

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Torununun kontrol amaçlı bir ameliyat daha olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon oldu. Yemek borusu ve gırtlak kısmına iğne yapıldı, daralma olmasın diye. İnce bağırsağına kadar inilmiş ama başarılı bir ameliyat olduğunu söylüyor doktorlar. Tamamen düzelmesi bir yılı bulacak. Nefes borusu açık. Salı günü kulak, burun boğaz bölümü bakacak. Doktorlar nefes borusunun açık veya kapalı kalacağını kararlaştıracak. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Virüs nedeniyle ne zaman döneceği kesin değil. Bu konu nedeniyle de endişeliyiz. Salı veya çarşamba günü bir ameliyat daha olacak, o zaman ne zaman döneceği netlik kazanacak. Vatandaşlarımızdan dua ve desteklerini bekliyoruz."

Çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Güneş, "Bir mucize gerçekleşiyor. Yıllardır bu anları bekliyorduk. Kayra şu an çorba içmeye başladı. Çok daha iyi olacak. Ufak çaplı ameliyatlar devam edecek ancak sağlık durumunda şu anda herhangi bir sorun yok. Daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.