Temizlikçi olmak için 1.143 üniversite mezunu başvurdu

Adalet Bakanlığı’nın Adıyaman’da açtığı 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi başvurdu. Bunlardan bin 143’ü üniversite mezunu… 9 kişilik temizlikçi kadrosuna başvuran 5 bin 217 kişi arasında 156’sı lisans, 987’si ön lisans olmak üzere bin 143 üniversite mezunu yer alıyor. 600 bin nüfuslu Adıyaman’da sadece İş-Kur’a kayıtlı 34 bin 690 işsiz var. Kayıtlı olmayan işsizler ve pandemi sürecinde iş yerini kapatıp işsiz kalanlar bu sayının dışında bulunuyor.
19 YILDA GELİNEN TABLO
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Türkiye’nin tek gündemi işsizlik ve yoksulluk. 5 bini aşkın kişinin hayali temizlikçi olmak. Bunlardan bini aşkın kişi de üniversite mezunu. İşte,19 yılda Türkiye’nin geldiği tablo bu” dedi ve şunları söyledi:
“Şubat 2020 tarihi itibarıyla 17 bin 807 erkek, 16 bin 883 kadın olmak üzere Adıyaman’da İş-Kur’a kayıtlı toplam işsiz sayısı 34 bin 690 kişidir. Kayıtlı olmayan işsizler, pandemi sürecinde iş yerini kapatmak zorunda olanlar ve işsiz kalanlar bu sayının dışındadır. Bu yurttaşlarımızda hesaba katıldığında Adıyaman işsizlikten kırılıyor diyebiliriz.”
Babalar evine çocuklar uyuduktan sonra gidiyor
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şöyle konuştu: “2020 Ocak-Aralık döneminde Adıyaman’da işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 5 bin 669 iken işsizlik ödeneği hak eden kişi sayısı bin 646 olmuştur. İşsiz kalan 4 bin 23 kişi işsizlik maaşı alamadı. İşsiz kalan, herhangi bir gelir elde edemeyen vatandaş ne yapacak ? Evine nasıl ekmek götürecek? Babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Bu ayıp bu iktidara yeter.”