Temmuzda 672 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuzda toplam 672 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sozcu.com.tr

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, temmuz ayına ait yatırım teşvik belgesi listesini Resmi Gazete’de yayımladı.

Bakanlık tebliğine göre, 2021 yılı Temmuz ayında 672 şirkete yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 14 milyar 948 milyon 961 bin 316 lira oldu. Yatırımlarla birlikte toplamda istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı 19 bin 407 olarak hesaplandı.

TAMAMLAMA VİZELERİ VE İPTALLER

Bakanlık tarafından 170 yatırım teşvik belgesi için de tamamlama vizesi verildi. Bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 856 milyon 148 bin 224 lira oldu. Gerçekleşen istihdam ise 8 bin 828 olarak hesaplandı.

Ayrıca yatırım tutarı toplamda 682 milyon 757 bin 652 lira olan 69 yatırım teşvik belgesi için iptal kararı verildi. Bu projelerde toplam 1884 kişinin istihdam edilmesi planlanıyordu.

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