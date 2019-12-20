TEMSA sorunu büyüyor! Şimdi ne olacak?

Adana’da belediye ve odalar adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan TEMSA’nın son dönemde karşı karşıya kaldığı sorunlar nedeniyle toplandıklarını vurguladı.

‘TEMSA’NIN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM KABUL EDİLEMEZ’

TEMSA’nın son dönemde karşı karşıya kaldığı sürecin kendilerini derinden sarstığını ifade eden Kıvanç, “ABD’de ilk 4’te, Avrupa’da ilk 8’de yer alan, sadece Adana’nın değil Türkiye’nin önemli bir değeri olan TEMSA’nın içinde bulunduğu durumun kabul edilemeyeceğini” belirtti.

İLGİLİ HABER TEMSA’dan ‘haciz’ açıklaması

’15 BİN KİŞİNİN EVİNE EKMEK GÖTÜRMESİNE VESİLE’

TEMSA’nın yılda 11 bin 500 araç üreten, 66 ülkeye tamamen Türk mühendislerinin tasarımı otobüsler ihraç eden, elektrikli otobüste dünyada önde gelen üreticilerden biri konumunda bulunduğunu ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:

“TEMSA, yerli otomobilin konuşulduğu dönemde, Türkiye’de otomotiv alanında sahip olduğumuz en önemli ve milli değerlerden biridir. TEMSA, yine kendi Ar-Ge birimleri tarafından yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirilen, yüksek teknoloji ürünü elektrikli otobüsü ile dünyada ses getirmiş ve ABD’de Silikon Vadisinde elektrikli otobüsleriyle hizmet vermeyi başarmıştır. 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye’nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin ve bölgemizin istihdam gücünü artırmış ve cari açığın kapatılmasına da önemli katkı sağlamıştır.”

‘BİR AN ÖNCE YENİDEN ÜRETİM’

TEMSA’nın Adana ve Türkiye’nin diğer şehirlerindeki tedarikçileriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin evine ekmek götürmesine vesile olduğunu belirten Kıvanç, şöyle devam etti: “TEMSA içinde bulunduğu sıkıntılı süreci atlatarak bir an önce yeniden üretime devam etmesi gerekiyor.

Süreçte hangi hatalar yapılmış olursa olsun, önümüzdeki dönemde ilgili tüm tarafların, TEMSA’nın çalışması noktasında gereken özveriyi göstermesi bölgemiz ve ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli bir gerekliliktir.

NE OLMUŞTU?

Satışının ardından üretimini 2 hafta durduran TEMSA daha sonra resmi açıklamalarda bulunmuştu. Şirket açıklamasında, “Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)