Temsilciler Meclisi Corona Tedbirleri Tasarısını Oylayacak

Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğa sahip Demokratlar, Corona virüsüyle ilgili bir önlem paketini bugün oylamaya sunmayı planlıyor. Pakette, çalışanlar için ücretli hastalık izni, bedava Corona testi ve işsizlik sigortasının daha güçlendirilmesi gibi tedbirler yer alıyor. Tasarı, salgının Amerikan halkı üzerindeki ekonomik etkileriyle baş etme çabasının bir parçası olarak hazırlandı.

Tasarıda başlıklar halinde özetle şu düzenlemeler yer alıyor:

Bedava Corona virüsü testi

Tasarı, özel sağlık sigortası planlarının Corona virüsü testlerini bedava sunması ve Medicare, Medicaid ve federal emeklilik programlarına tabi kişiler için yapılan testlerde maliyet paylaşımı kuralının uygulanmamasını şart koşuyor.

Ücretli hastalık izni

Tasarı, Sosyal Güvenlik programı kanalıyla, ilk kez federal düzeyde ancak geçici olarak tüm çalışanlar için hastalık izni yardımı getiriyor. Buna göre, Corona virüsü kapanlar ya da hasta aile üyelerine bakmakla yükümlü olanlar, üç aya kadar maaşlarının üçte ikisini almaya devam edecek. Uygulamanın yürürlükte kalma süresi 2021 yılının Ocak ayında sona erecek.

Tasarı ayrıca, özel şirketler için de federal düzeyde yetkilendirilmiş hastalık izni yardımları oluşturuyor. Buna göre, tüm işverenler çalışanlarına 7 gün hastalık izni imkanı sağlamakla ve Corona salgını krizi gibi kamu sağlığını tehdit eden acil durumlarda ilave 14 izin günü daha tanımakla yükümlü tutuluyor.

Gıda yardımı

Tasarı düşük gelirli hamile kadınlar ve çocukları, yaşlı kişiler ve aşevleri için 1,3 milyar dolarlık acil gıda yardımı düzenlemesini içeriyor. Eyaletlere, çocukları okullardaki öğle yemeği yardımlarından mahrum kalan aileler için yemek pulu sağlaması yetkisi veriyor.

İşsizlik yardımları

Corona virüsü yüzünden geçici olarak işlerine son verilenlerin işsizlik yardımı almaya hakları var, ancak bugün oylanacak tasarı, ilave iş yükü ve idari maliyetlerin karşılanması için 1 milyar dolar ödenek ayırıyor.