Temsilciler Meclisi İki Silah Kontrol Tasarısını Onayladı

Temsilciler Meclisi Perşembe günü (11 Mart) Demokratlar’ın desteklediği iki silah kontrol yasa tasarısını geçirdi.

İlk tasarı Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi’nden 203’e karşı 227 oyla geçti. Tasarı, internetten ve fuarlarda yapılan silah satışında sicil kontrollarının genişletilmesi gibi, silah yasalarındaki mevcut boşlukların doldurulmasını içeriyor. Yalnızca sekiz Cumhuriyetçi tasarıya Demokratlar’la birlikte destek verdi.

İkinci yasa tasarısıysa 210’a karşı 219 oyla; yalnızca iki Cumhuriyetçi’nin desteğiyle geçti. Bu tasarı bir silah satışı ruhsatı verilmeden önce yetkililere federal sicil kontrollarını tamamlamaları için 10 iş günü veriyor. Mevcut durumda federal hükümetin potansiyel alıcıların karmaşık sicil kontrollarını üç günde tamamlayamaması halinde satış yine de yapılıyor.

Başkan Joe Biden silah kontrollarının kapsamının genişletilmesine destek veriyor. Ancak tasarının Senato’da daha fazla muhalefetle karşılaşması bekleniyor.

Bazı Cumhuriyetçiler tepkili

Tasarılar ABD’de son 10 yıl içinde yaşanan ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan silahlı saldırıları takiben kabul edildi. Silah kontrolu Amerika’da bölünmeye neden olan bir konu.

ABD anayasası bireysel silahlanma hakkını koruyor. Cumhuriyetçiler’in çoğu bireysel silahlanmanın kontrol edilmesine karşı çıkarken, Demokratlar silahlı şiddetin önlenmesi için bu önlemlerin gerekliliğine vurgu yapıyor.

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Jim Jordan, Twitter’dan yaptığı açıklamada Demokratlar’ı yasalara uyan vatandaşların silah almasını zorlaştırmakla suçladı.

Bir kısım Demokrat, bazı yüksek kapasiteli, hızlı mühimmat atabilen askeri türdeki ateşli silahların satışının yasaklanmasını istiyor.

Uzun süredir silah kontrollarının arttırılmasını savunan öncü isimlerden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Mike Thompson, ABD’de günde 30 kişinin silahlı şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini, bu rakamın intiharlar ve ateşli silahların karıştığı ölümlü kazalar da eklenince 100’e çıktığını söyledi. Thompson, her gün 170 suçlunun ve aile içi şiddet uygulayan 50 kişinin silah almasının engellendiğine dikkat çekti.

Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise tasarının Amerikan sokaklarını daha güvenli hale getirmeyeceğini ve Anayasa’nın İkinci Ek Maddesi’yle güvence altına alınan silah sahibi olma hakkıyla çeliştiğini söylüyor.

Kongre’deki denge ve NRA’deki iç kargaşa kararda etkili oldu

Demokratlar bu tasarılar konusunda somut adım atma kararı almalarında Beyaz Saray’ı ve Kongre’nin iki kanadını kontrol etmelerinin ve Cumhuriyetçiler’e yakın silah lobisi Ulusal Silah Birliği’nde (NRA) yaşanan iç kargaşanın etkili olduğunu bildirdi.

Senato’da tartışmalı yasa tasarılarında gündeme gelen “filibuster” olarak bilinen kürsü işgali engellemesini aşmak için basit çoğunluk yerine 60 oya ulaşılması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler’in bu yöntemi silah kontrol önlemlerini engellemek için kullanabileceği sanılıyor.

Connecticut’taki bir ilkokulda 2013 yılında yaşanan silahlı saldırının ardından hazırlanan partilerüstü silah kontrolu tasarısı ise 46’ya karşı 54 oyla gerekli 60 oya ulaşamadığı için Senato’da kabul edilmemişti.