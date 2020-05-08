Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, ‘Rus müdahalesi’ soruşturmasına ilişkin belgeleri yayınladı

Cumhuriyetçi üyelerin talepleri üzerine yayınlanan ve 57 tanığın ifade dökümlerinin yer aldığı belgeler hakkında konuşan İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Chiff, “Yayınlanan ifade dökümleri, Trump’ın 2016 seçimlerinde yürüttüğü kampanyanın Rusya’nın yardımını alma çabalarına ilişkin detaylı kanıtlar içeriyor” dedi.

“Bu ifade dökümleri, çok daha önce yayımlanmalıydı ancak Beyaz Saray, İstihbarat Komitesi’ne Beyaz Saray’ın çıkarlarından ziyade gizli bilgilere dayanarak redaksiyon yapma izni vermeyi reddederek bunların kamuoyuyla paylaşılmasını geciktirdi” diye devam eden Schiff, Başkan Trump’ın kendi aleyhindeki bu bilgi ve kanıtları ancak ölümcül pandemi sırasında yayınladığına dikkat çekti.

‘Hukuktan üstün olduğuna inanan bir portre ortaya koyuyor’

Ukrayna soruşturmasında olduğu gibi bu soruşturmanın da kendisinin hukuktan üstün olduğuna inanan bir Başkan portresi ortaya koyduğunun altını çizen Schiff, “Ancak biz, doğrunun ve hakkın hâlâ önem arz ettiği bir ülkeyiz. Trump’ın kampanyasıyla ilgili soruşturmamız ve çetin engellere rağmen ortaya koyduğumuz kanıtlar, bunu doğruluyor” diye ekledi.

Rusya’nın Donald Trump’ın seçilmesi için 2016’daki seçimlere müdahale ettiği iddia edilmişti. Eski Özel Yetkili Savcı Robert Mueller ve ekibi tarafından hazırlanan rapor, Rusya’nın seçimlere müdahalede bulunduğuna dair bulgular olduğunu ifade etmişti.

Mueller’in raporuna ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, ‘ABD’deki en büyük cadı avı’ olarak adlandırdığı sürecin sonunda Rusya’ya gizli anlaşma yapılmadığının ortaya çıktığını vurgulamıştı.

Trump’a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy’ye, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD’nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi’ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Trump, Senato’da yapılan oylama sonucunda söz konusu suçlamadan aklanmıştı.