Temsilciler Meclisi Komisyonundan İç Güvenlik Bakanı’na Celp

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf’a, Temsilciler Meclisi komisyonlarından biri olan İç Güvenlik Komisyonu’na 17 Eylül’de ifade vermesi için celp gönderildi.

Reuters haber ajansına göre Wolf daha önce planlanan bir oturuma katılmayı, bakanlık görevi için kalıcı adaylığının Kongre’de görüşüleceği bir döneme denk geldiği için reddetmişti.

Komisyonun Demokrat Başkanı Bennie Thompson, yaptığı yazılı açıklamada “Corona virüsü salgınından sağ kanat aşırılık eylemlerine ve devam eden seçimlere müdahale çabalarına kadar dikkat göstermemiz gereken birçok konu var. Wolf’un böyle kritik bir zamanda tanıklık etmeyi reddetmesi bakanlığın ve ülkenin bu hassas konularla yüzleştiği bir dönemde rahatsız edici” ifadelerini kullandı.

Başkan Donald Trump, geçen ay yazdığı bir Twitter mesajıyla Wolf’u vekaleten yürüttüğü İç Güvenlik Bakanlığı’na aday göstermeyi düşündüğünü açıklamış, Perşembe akşamı da Wolf’un adaylığını Senato’ya resmen göndermişti.

Wolf’un adaylığı İç Güvenlik ve Hükümet İlişkileri Komisyonu’nda gelecek haftalarda ele alınabilir, ancak Senato’nun tamamının Wolf’un adaylığını 3 Kasım seçimlerinden önce oylaması Associated Press haber ajansının konuştuğu Cumhuriyetçi yetkililere göre çok mümkün görünmüyor.

Kirstjen Nielsen’in istifasının ardından İç Güvenlik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Kevin McAleenan’ın da istifa etmesinin üzerine Başkan Trump, Wolf’u 2019 yılının Kasım ayında göreve vekaleten atamıştı.

Wolf son dönemde, George Floyd’un ölümünün ardından yaşanan protesto gösterilerine verilen sert yanıtla eleştirilerin hedefi oldu. İç Güvenlik Bakanlığı personelinin gösterilere müdahalesine yerel yetkililer de itiraz etti.

Wolf bu hafta yaptığı bir açıklamayla eleştirileri reddetti ve işyerlerine ayrım yapmaksızın zarar veren ve güvenlik güçlerine saldıranların ülke için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Son olarak bu hafta içinde bakanlıktan bir yetkili iç denetim kurumuna sunduğu şikayet dilekçesinde, Wolf tarafından verilen talimatla Başkan Trump’ın karşısına çıkartılan istihbarat raporlarında Rusya’nın seçimlere müdahalesi ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların oluşturduğu tehdit gibi bazı konuların üzerinin örtülmesi istendiğini öne sürmüştü.

Cuma günü Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ise İç Güvenlik Bakanlığı’nın siyasileştiği iddialarına yönelik soruşturmanın kapsamını genişlettiklerini açıkladı.