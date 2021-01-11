Temsilciler Meclisi Trump’ın Görevden Alınmasını Oylayacak 

ABD Kongresi’ne yönelik saldırının ardından Temsilciler Meclisi Salı günü Trump’ın görevden alınması talebiyle 25’inci maddenin işletilmesini oylayacak. Bir sonraki gün de Başkan Trump’ın azledilmesinin görüşülmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, Kongre’de yaşanan olayları kışkırtmakla suçladıkları Başkan Donald Trump’ın görevden alınması için Anayasa’nın 25’inci ek maddesinin işletilmesi amacıyla bir tasarı sundu.

Ancak Cumhuriyetçiler sözlü oylamada, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in anayasal yetkisini kullanarak Başkan Trump’ın görevden alınmasını öngören tasarıyı engelledi.

Tasarıya karşı çıkan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Alex Mooney, “Temsilciler Meclisi seçimle göreve gelmiş bir başkanın görevden alınmasını talep eden bir tasarıyı herhangi bir oturum ya da tartışma yapılmadan asla kabul etmemeli” dedi.

Mike Pence’in 24 saat süresi olacak

Temsilciler Meclisi’nin Salı günü bu tasarıyı oylaması ve tasarının Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Kongre’nin alt kanadından geçmesi bekleniyor. Tasarının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence’in buna yanıt vermesi için 24 saat süresi olacak.

Aksi taktirde Temsilciler Meclisi’nin Başkan Trump hakkında ikinci kez azil sürecini başlatması bekleniyor. Temsilciler Meclisi’nde azil oylamasının Çarşamba günü yapılabileceği belirtiliyor.

Başkan Yardımcısı Mike Pence 25’inci maddenin işletilmesinden yana bir yol izleyeceğine ilişkin sinyal vermedi, ancak ABD basınına yansıyan haberlere göre bu olasılığı da dışlamadı.

Başkan Donald Trump’ın bu şekilde görevden alınabilmesi için Kabine’nin çoğunluğunun buna destek vermesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Cumhuriyetçiler’in Trump’ın “dengesiz ve istikrarsız kışkırtma adımlarına” imkan verdiğini, Cumhuriyetçiler’in “suça iştirak etmesinin Amerika’yı tehlikeye attığını ve demokrasiye zarar verdiğini” savundu.

Anayasa’nın 25’inci ek maddesi görevini yapamayacak durumda olduğu hallerde başkan yardımcısının ve kabinenin başkanı görevden almasını öngörüyor.

Başta Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar’ın lideri Nancy Pelosi olmak üzere birçok Demokrat, Trump’ın 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devredene kadar geçecek sürede ülke için tehlikeli kararlar almasından endişe ettiklerini dile getiriyor.

Cumhuriyetçiler arasında da Başkan Trump’ın istifa etmesi çağrısı yapanların sayısı artıyor. Son olarak Alaska Senatörü Lisa Murkowski ve Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Trump’a istifa etmesi çağrısında bulundu.

Pence’ten yanıt gelmezse azil sürecinde harekete geçilecek

Demokratlar Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ABD Anayasası’nın 25’inci maddesinin işletilmesi talebine yanıt vermemesi halinde, Trump hakkında yeni azil sürecini resmen başlatacaklarını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Bir sonraki adımda genel kurula azil tasarısını getireceğiz. Başkan’ın Amerika’ya yönelik tehdidi aciliyet taşıyor. O nedenle biz de acil şekilde harekete geçeceğiz” dedi.

Temsilciler Meclisi’ne sunulan azil tasarısında tek madde yer aldı. Tasarıda ABD Başkanı Donald Trump ‘‘isyanı teşvikle’’ suçlanıyor. Azil tasarısının Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesi halinde, Cumhuriyetçi Trump, hakkında iki kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

Trump hakkındaki azil suçlamasını kaleme alan Kongre üyeleri Temsilciler Mecllisi’nden en az 214 üyenin desteğini garantilediklerini belirtti.

Demokrat Kongre üyesi Diana DeGette bazı Cumhuriyetçiler’in kapalı kapılar ardında azil sürecine desteklerini ifade ettiklerini söyledi, “Azil tasarısının genel kurula gelmesi halinde bazı Cumhuriyetçiler’in de oy verdiklerini görebilirsiniz” dedi.

Başkan Trump’ın Temsilciler Meclisi tarafından azledilmesi halinde, süreç en erken 19 Ocak’ta Senato gündemine taşınabilir. Senato’da çoğunluk Georgia eyaletinde senato seçimlerini kazanan Demokrat adaylar yemin edip göreve başlayana kadar Cumhuriyetçiler’de.

Ancak onların da göreve başlamasının ardından Demokratlar Senato’da Cumhuriyetçiler’e karşı 50-50 eşitlik elde etmiş olacaklar ve bu durumda eşitliği Demokratlar lehine bozan da Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris olacak.

Azil sürecinin Senato ayağı 20 Ocak sonrasına kalabilir

20 Ocak’ta görevi devralacak olan Joe Biden, göreve geldikten sonraki ilk yüz gününde Corona virüsü salgını, ekonomi ve kabinesinde önemli görevlere aday gösterdiği adayların senato tarafından onaylanmasına da odaklanmak istiyor.

Joe Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada bazı senatörlerle azil konusunu görüştüğünü; bir yandan Senato yargılaması yapılırken diğer yandan başka konularla ilgili çalışmaların da yürütülüp yürütülmeyeceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Corona virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdıktan sonra Delaware’de basın mensuplarına açıklama yapan Joe Biden, “Günün yarısında azil süreci, diğer yarısında da aday gösterilen kişilerin Senato tarafından onaylanması ve bir yandan da ekonomik teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanması mümkün olabilir mi? Ben öyle olmasını umuyorum“ ifadelerini kullandı.