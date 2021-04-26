Temsilciler Meclisi’nde Dengeler Değişebilir

ABD’de 10 yılda bir yapılan son nüfus sayımının sonuçlarına göre Teksas, Florida ve Kuzey Carolina eyaletleri Kongre’de yeni koltuklar kazanması beklenen eyaletler arasında. Bu da Cumhuriyetçiler’in gelecek yıl yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi’nin kontrolunu yeniden ele geçirme şansını arttırabilir.

ABD nüfus sayımının Pazartesi günü açıklanan sonucuna göre ABD’deki nüfusun sayısı 331 milyon 449 bin 281. 2010’un ardından yüzde 7,4’lük artışa işaret eden bu rakam tarihteki en düşük ikinci nüfus artışı periyoduna da işaret ediyor.

Nüfus sayımının sonucu Corona virüsü salgını nedeniyle aylarca gecikmişti. ABD’de nüfus sayımının sonuçları eyaletlerin Temsilciler Meclisi’nde kaç koltuk sahibi olacağıyla kaynakların dağılımını doğrudan etkiliyor.

ABD Anayasası’na göre Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuk ve her dört yılda bir ABD başkanını belirleyen Seçiciler Kurulu 50 eyalet arasında nüfusa orantılı olarak bölünüyor. Her eyalet Kongre’de en az bir koltuk sahibi oluyor.

Koltukların dağılımı her 10 yılda bir nüfus sayımına göre yeniden yapılıyor.

Kongre koltuklarında son yıllarda yaşanan değişimlerde Güney ve Batı’daki nüfus artışının Kuzeydoğu ve Ortabatı’dakinden fazla olmasının etkileri görülüyor.

Nüfus Sayım Bürosu’na göre gelecek yıl Teksas iki Kongre koltuğuna; Florida, Kuzey Carolina, Colorado, Montana ve Oregon ise her biri ek bir Kongre koltuğuna sahip olacak.

Nüfus sayımının sonuçlarına göre New York, California, Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania ve Batı Virginia eyaletlerinin her biri bir koltuk kaybedecek. ABD’nin en kalabalık eyaleti California ise 170 yıllık tarihinde ilk kez Kongre’de bir koltuk kaybetti.

Seçim bölgesi haritasının yeniden çizilmesi az fark olan yerlerde farkı ortadan kaldırabilir.

Uzmanlara göre Teksas, Kuzey Carolina ve Florida gibi yasamanın Cumhuriyetçiler’in kontrolunda olduğu yerlerde koltuk sayısının artması Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’ndeki az farklı çoğunluğunu ortadan kaldırabilir.

Virginia Üniversitesi’nden Kyle Kondik, ‘‘Bu yeni dağılımdan Cumhuriyetçiler’in birkaç koltuk kazanmasını bekliyorum’’ dedi.

Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’nde Demokratlar’ın üstünlüğünü tersine çevirmek için 2022 ara seçimlerinde yalnızca beş koltuğa ihtiyacı var.

Her eyalet, nüfus sayımını idari bölgelerinin sınırlarının yeniden çizmek ve eyalet meclisindeki koltukların dağılımını belirlemek için kullanıyor.

Bu dağılımın Nüfus Bürosu’nun daha ayrıntılı sonuçları Eylül ayında yayınlamasına kadar yapılması beklenmiyor.

ABD’nin en kalabalık 4 eyaleti Teksas, Florida, New York ve California’nın toplamında 110 milyondan fazla kişi yaşıyor. Bu eyaletler Temsilciler Meclisi’ndeki koltukların yaklaşık üçte birini oluşturacak.

13 eyalette yedi koltuğun yer değiştirmesi 1941’de yeni hesaplama yönteminin kabul edilmesinden bu yana en az sayıda koltuk değişimine işaret ediyor.

Nüfus artışı yavaşladı

Nüfus Bürosu’na göre ABD nüfusu 2010 ile 2020 arasında, 1930’lardaki Büyük Buhran dönemi hesaba katılmazsa, daha önceki 10 yıllarda olduğundan daha yavaş büyüdü.

Doğum oranı düşerken nüfus artış hızı da yavaşladı. Bunda İkinci Dünya Savaşı sonrası ‘‘baby boomer’’ denilen neslin yaşlanmasının ve Trump yönetiminin katı göçmenlik politikalarıyla göç oranının azalmasının da etkili olduğu sanılıyor.

Utah eyaletinin nüfusu 2010’dan bu yana yüzde 18’le diğer tüm eyaletlerden daha hızlı arttı. Batı Virginia, Illinois ve Mississippi eyaletleriyse yüzde 3,2; yüzde 0,1 ve yüzde 0,2 ile nüfusu düşen üç eyalet oldu.

Başkent Washington’un nüfusuysa yüzde 14,6 artarak 689 bin 545’e çıktı. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar geçtiğimiz günlerde başkentin ülkenin 51’inci eyaleti olması için hazırlanan bir yasa tasarısını geçirmişti, ancak Cumhuriyetçiler bu adıma karşı çıkıyor.

2017’de Maria kasırgasının vurduğu Porto Riko’daysa 2010’dan bu yana nüfus yüzde 11,8 azaldı.

Wyoming 576 bin 851 kişiyle nüfusun en düşük olduğu eyalet olmaya devam ediyor.