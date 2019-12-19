Temsilciler Meclisi’nden Trump’ın Ticaret Anlaşmasına Onay

ABD’de Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi azil oylamasından bir gün sonra Cumhuriyetçi Başkan Trump’ın sembolik önceliklerinden biri haline gelen Kanada ve Meksika ile serbest ticaret anlaşmasını onayladı.

Başkan Donald Trump’ın ABD istihdamını Meksika’ya taşıdığı gerekçesiyle eleştirdiği NAFTA’nın yerine alacak serbest ticaret anlaşması oylama öncesinde Temsilciler Meclisi’nde tartışıldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Demokratlar’ın Trump yönetiminden önemli bazı tavizler almayı başarmasının ardından, ticaret anlaşması her iki partinin de desteğini alarak 41’e karşı 385 oyla kabul edildi. Oylamada 38 Demokrat, 2 Cumhuriyetçi ve 1 de bağımsız Kongre üyesi “Hayır” oyu kullandı.

ABD’nin Kanada ve Meksika ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının ekonomi üzerindeki etkisinin sınırlı olması bekleniyor ancak ticaret anlaşması her iki siyasi partiye mensup Kongre üyelerine, belirsizlik sebebiyle işe alımları durduran çiftçiler ve işletme sahiplerinin talep ettiği anlaşmayı destekleme fırsatı vermiş oluyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ticaret anlaşmasının tartışıldığı oturumda Demokratlar’ın azil sürecinde Başkan Trump’a siyasi puan kazandırma konusunda endişeli olmadıklarını söyledi. Nancy Pelosi, “Amerika’nın çalışan ailelerini desteklemek amacıyla bir araya gelebilmemiz karşılıklı yarar sağlar. Başkan eğer kendine pay biçmek istiyorsa biçsin. Bu bizim anlaşmayı onaylamamıza engel olmaz” şeklinde konuştu.

NAFTA’nın yerini alacak ticaret anlaşması Trump’ın seçim vaadiydi

Başkan Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması NAFTA’nın geçersiz kılınması ve bunun yerine ABD’nin çıkarlarını daha iyi koruyacağını savunduğu yeni bir ticaret anlaşması imzalanmasını 2016 başkanlık seçimleri kampanyasının önemli bir unsuru olarak öne çıkarmıştı. 2016 seçim kampanyası kapsamında Michigan, Ohio, Wisconsin ve Pennsylvania gibi eyaletlerde çalışan sınıfa mensup seçmenin desteğini bu şekilde kazanmaya çalışmıştı.

Anlaşmanın ABD istihdamının Meksika’ya kaçmasının önlenmesi için yeterli olmayacağı görüşünü dile getirenler olsa da anlaşma, önceki ticaret anlaşmalarının aleyhinde oy kullanan Demokratlar’ın desteğini kazandı.

Demokrat Kongre üyesi John Lewis “26 yıl önce NAFTA’ya tüm çabamla direndim. Bu anlaşmadaki bazı yanlışları düzeltebileceğimiz fırsatına sahip olacağımız günün geleceğini hiç düşünmemiştim” dedi. Nancy Pelosi de anlaşmanın son halinin Trump yönetiminin Kanada ve Meksika ile müzakere ettiği halinden “ışık yılı uzakta” olduğunu savundu, “Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorduk” dedi.

Temsilciler Meclisi’nin ticaret anlaşmasını kabul etmesinin ardından Senato’nun anlaşmayı noel tatili dönüşü Trump’ın azil sürecinin ele alınmasının ardından Ocak ayında gündeme alması bekleniyor.

Uluslararası Ticaret Komisyonu geçtiğimiz Nisan ayında, yürürlüğe girmesinden altı yıl sonra anlaşmanın ekonomiye 68 milyar dolarlık katkı sağlayacağı ve 176 bin de yeni iş imkanı yaratacağı tahmininde bulunmuştu.

Yeni ticaret anlaşmasının en büyük etkilerinden birinin görüleceği sektörse otomotiv sektörü. Anlaşma işçilerin saat ücretinin ortalama 16 dolar olduğu sektörde otomobil üretiminin arttırılmasını amaçlıyor. Ticaret Komisyonu yeni anlaşmanın Amerika’da otomotiv parçaları sektöründe 30 bin istihdam yaratacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Çiftçi örgütleri ve işletme sahipleri bir süredir Kongre üyelerinin ticaret anlaşmasına destek vermesini sağlamak amacıyla Kongre koridorlarında temaslarda bulunmuş, bu da Demokratlar üzerinde Trump yönetimiyle bu konuda işbirliği yapılması konusunda baskı oluşturmuştu.

Trump’ın temsilcisi perde arkasında Demokratlar’la müzakere etti

Başkan Trump zaman zaman Demokratlar ile bu konuda anlaşamayacakları görüşünü dile getirip Nancy Pelosi’ye yüklenmiş olsa da, perde arkasında Trump’ın ticaret temsilcisi Robert Lighthizer, kaygılarını gidermek üzere Demokratlar’la görüşüyordu.

Yeni ticaret anlaşması Meksika’da çalışma koşulları standartlarına uymayan fabrika ve tesislerin teftiş edilmesinin önünü açıyor. NAFTA bölgesinde çevre sorunları için 600 milyon dolarlık kaynak yaratıyor. Kanser, romatizma ve diyabet gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaç kategorisinde ilaç firmalarını ucuz rekabetten koruyan 10 yıllık imtiyazı da kaldırıyor.

Ticaret anlaşmasının kabul edilmesinin, Başkan Trump’a seçim vaadini yerine getirdiğini gösterme, Demokratlar’a bir yandan azil sürecini yürütürken diğer yandan önemli bir yasayı Temsilciler Meclisi’nden geçirdiklerini gösterme imkanı tanıyacağı yorumu yapılıyor.

Cumhuriyetçi Kongre üyesinden “Noel Baba” benzetmesi

Bazı Cumhuriyetçiler Demokratlar’ın ticaret anlaşması konusunda bitiş çizgisine ulaşmalarının çok uzun zaman aldığından yakınsa da, çoğu gelinen noktadan ve alınan sonuçtan memnun.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Mike Kelly, ticaret anlaşmasında gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti Noel Baba benzetmesiyle anlattı, “Bu an kesinlikle Noel Baba’ya yazdığınız mektuba cevap geldiği anlardan biri” ifadesini kullandı.