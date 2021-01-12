Tenis: Antalya Açık

ANTALYA (AA) – Türkiye Tenis Federasyonunun düzenlediği, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği Turnuvası olma özelliğini taşıyan Antalya Açık'ta çiftlerde şampiyonluğa ulaşan Hırvat sporcular Nikola Mektic ve Mate Pavic, ortaklıklarının ilk finalinde Antalya'da kupaya uzandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın 1 numaralı seri başı oldukları partneri Pavic ile 67 dakika sonunda iki numaralı seri başı Ivan Dodig ve Filip Polasek'i 6-2, 6-4 yenerek şampiyonluğa uzanan Mektic, şampiyonluk sonrasında "Özellikle birlikte ilk turnuvamız olduğu için bu harika bir başlangıç. Daha iyi olamazdı." ifadesini kullandı.

Dünya eski 1 numarası Pavic ise "Daha önce hiç birlikte oynamadığımız için yıla böyle başlamak harika. Çok sayıda maç yapmak güzel. Benim asıl amacım, Torino'da olan (Nitto) ATP finallerine ulaşmak. Başlangıç için iyi bir yol oldu." açıklamasında bulundu.

– Bublik ilk ATP şampiyonluğu için korta çıkacak

Antalya Açık'ın 125 dakikalık en uzun maçında Fransız Jeremy Chardy'i 6-4, 6-7 ve 6-3 yenerek üçüncü ATP finaline yükselen turnuvanın 8 numaralı seri başı Kazak sporcu Alexander Bublik de şunları kaydetti:

"Maçın ortasında sakatlandım ve çekilmeyi düşündüm, ancak kendime 'Tamam, bir daha deneyeceğim' dedim. Sonra inanılmaz bir şekilde, Chengdu 2019'dan beri en iyi servislerimi kullandım, maçı kazandığım için şanslıydım."

– Alex De Minaur: "Zor bir maç olacağını biliyordum"

Antalya Açık’ta 2 numaralı seri başı, dünya 16 numarası Belçikalı tenisçi David Goffin’i 6-4, 3-6, 6-2 yenerek finale yükselen ve sekizinci ATP finaline ulaşan 4 numaralı seri başı Alex De Minaur da galibiyet sonrası performansını değerlendirdi.

Avustralyalı Alex De Minaur, şöyle konuştu:

"Zor bir maç olacağını ve servislerimde baskı altında olacağımı biliyordum. İkinci seti kaybettikten sonra sıfırlamak ve oyun planıma, güçlü yönlerime geri dönmek zorunda kaldım. Üçüncü sette bazı zorlu ralliler kazandım ve bu kesinlikle bana yardımcı oldu."

Antalya Açık'ta tekler şampiyonu, yarın gerçekleştirilecek final maçıyla belli olacak.