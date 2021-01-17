Tenis: ITF Turnuvası W15 Antalya

ANTALYA (AA) – ITF Turnuvası W15 Antalya'nın iki milli tenisçiyi buluşturan finalinde, şampiyon Berfu Cengiz oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplamda 15 bin dolar para ödüllü turnuvanın final karşılaşmasında Berfu Cengiz ile İpek Öz karşılaştı.

Toprak zemindeki turnuvada 4 numaralı seri başı olarak ter döken İpek, 3 numaralı seri başı Berfu karşısında 4-1 ile öne geçtiği ilk seti 6-3 ile noktaladı. Mücadelenin ikinci setinde Berfu'nun korttaki hakimiyeti arttı. İkinci seti 6-2 ile hanesine yazdıran Berfu, maçı final setine taşıdı.

21 yaşındaki iki Fed Cup oyunsunun mücadelesine sahne olan W15 Antalya finalinin karar setinde Berfu, İpek'i 6-4 ile geçti. Berfu, 132 dakika süren mücadelenin sonunda 4. ITF tekler şampiyonluğuna ulaştı.​​​​​​​