Tennessee’de Can Kayıpları

Amerika’nın Tennessee eyaletinde yoğun yağışın neden olduğu selde en az 10 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de kayıp.

Hayatını kaybedenler arasında bebek ve çocuklar da var.

Eyaletin orta kesimlerinde etkili olan sel önüne çıkanı sürükledi. Bazı evler yıkıldı, araçlar sürüklendi, yollar sular altında kaldı.

Selin vurduğu bölgede yaşayanlar selin etkisini çok şiddetli gösterdiğini ve kısa sürede ardında enkaz bıraktığını belirtiyor.

Humphreys Bölge Şerifi Chris Davis 30’dan fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Bazı kaynaklar kayıp sayısını 40 olarak belirtiyor.

Tennessee Valisi Bill Lee, bölge halkına dikkatli olmaları çağrısı yaptı ve acil durum yetkilileriyle birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Eyalette Dickson, Hickman, Houston ve Humphreys bölgeleri için acil durum ilan edilmiş durumda.

Ulusal Muhafızlar da selden etkilenen bölgelerde görev başında.

Humphreys Bölgesi’nde evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de katıldığı belirtiliyor.