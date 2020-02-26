Tepki çeken görüntü! 6 yaşında çocuğa kelepçeli gözaltı

Kaia R. adlı çocuğun ailesi, polis soruşturmasının tamamlanmasının ardından, başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri dün yayınladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre gözyaşları içinde “Bana bir şans daha verin” diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı.

‘REKORU KIRDI’

Geçtiğimiz eylül ayında kaydedilen görüntülerde Turner, bir öğretmenin “Ellerinin bağlanması şart mı?” sorusuna, “Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı” diye yanıt veriyor.

ABD’de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alabiliyor. Turner’ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.

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