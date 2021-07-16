Tepki çeken milyonluk EDS ihalesi iptal edildi

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhalefetin ve Bursalıların tepkisini çeken ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

AKP’Lİ BELEDİYE İHALENİN İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklama şöyle:

* Bilindiği üzere, ‘Bursa ili sınırları içerisinde EDS (Elektronik Denetleme Sitemi), KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve TKM (Trafik Kontrol Merkezi) Sistemlerinin Kurulması, Devreye Alınması ve Bakım Onarım İşleri Hizmet Alım İşi’ Burulaş tarafından 30 Haziran’da ihaleye çıkarılmıştı. Türk Telekom, Turkcell, Türksat ve Aselsan gibi marka firmaların ilgilendiği, Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ihale kapsamında 22 firmanın sistem üzerinden ihale dosyasını indirmesine rağmen, ihaleye 2 firma katılmıştı.

* Kamu ihale kanunu kapsamında yapılan EDS ihalesine katılan İstanbul firması Torkam İnşaat Yatırım A.Ş ve ISSD Bilişim AŞ iş ortaklığı 785 milyon lira fiyat verirken, ihalede 720 milyon lira fiyat veren ve halen Edirne Belediyesi’nin EDS sistemini işleten Ankara firması CABA Grup en ekonomik teklifi vermişti.

* Burulaş ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede en iyi teklifi veren firma, 2 temel evrakının eksik olması ve teknik dokümanlardaki eksiklik nedeniyle ihaleden elendi. Geriye kalan ikinci firma ile elenen firma arasında 60 milyon TL gibi ciddi bir fiyat farkı olması, tek firma ile rekabetin sağlanamaması ve kamu menfaati göz önüne alınarak ihalenin iptal edilmesine karar verildi.

* Trafiğe kayıtlı 985 bin aracın bulunduğu, Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına giren rakamlara göre son 10 yılda meydana gelen 53 bin 986 trafik kazasında 80 bin 299 kişinin yaralandığı, 702 kişinin ise yaşamını yitirdiği Bursa’da, trafik güvenliğinin sağlanması adına Elektronik Denetleme Sistemi hayati önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi projenin 3 temel bileşeninden biri olan Trafik Kontrol Merkezi’ni (TKM) belediye kaynaklarıyla hayata geçirecek. Projenin bu etabı için yaklaşık 60-70 milyon TL’lik bir yatırım yapılması öngörülüyor.

* Sadece trafik güvenliği değil aynı zamanda şehrin asayiş, huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmesi elzem olan EDS (Elektronik Denetleme Sitemi) ve KGYS’nin (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) de Bursa’ya kazandırılması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile görüşmeler sürdürülüyor.”

CHP’Lİ KARACA, AKP’LİLERİN ŞİRKET YÖNETİCİSİNİ ZİYARET ETTİĞİ FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

720 milyon liralık EDS ihalesi muhalefetin ve Bursalıların tepkisini çekmeye devam ederken, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, ihale öncesinde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın EDS ihalesini alan Caba İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen’i ziyaret ettiğini gösteren fotoğraf paylaşmıştı. Karaca, paylaşımında “Bakın, kimleeerrr kimlerle beraber” notunu düşmüştü.

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