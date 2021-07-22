Tepki çeken olayın yankıları sürerken… Çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İYİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Mehmet Hasanoğlu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle, 2012 yılında AKP’li Osmangazi Belediyesi tarafından yıkılan ve aynı yerine inşa edileceği söylenen Elmasbahçeler Kültür Merkezi arazisini Özel Hayat Hastanesi’ne otopark olarak tahsis edildiğini söylemişti.

AKRABALIK İLİŞKİSİ İDDİASI

Muhalefetin ve Bursalıların tepkisini çeken olayın yankıları sürerken, konuya ilişkin çok daha çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İYİ Parti’li Hasanoğlu, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı AKP’li Hasan Hüseyin Erdönmez’in, hem arazinin tahsis edildiği hastanenin yönetim kurulu başkanı Ahmet Özkul ile hem de Osmangazi Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Dündar ile akrabalık ilişkilerinin olduğunu iddia etti.

“AKP’NİN GERÇEĞİ YANDAŞ KAYIRMAK”

Hasanoğlu, “Bugün ortaya çıkan ilişkilere baktığımızda görüyoruz ki, AKP’li Belediyelerinin bir numaralı hastalığı olan nepotizmden başka bir şey değilmiş. İç içe girmiş girift akrabalık ilişkileri Osmangazililere hizmetin önüne geçmiş, yandaş kayırma her zaman olduğu gibi AKP’nin bir numaralı gerekçeleri olmuş” dedi.

OTOPARK FİŞİ KESİLİYOR

Eski Elmasbahçeler Kültür Merkezi arazisini otopark olarak kullanan hastanenin ise araçlardan ücret tahsil ettiği de ortaya çıktı.

“GERÇEK PLANINIZI AÇIKLAYIN”

AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a, proje hakkında daha önce de soru soran İYİ Parti’li Hasanoğlu, şöyle konuşmuştu:

* Sayın Başkan, bu projenin temelini, neden Büyükşehir hizmet binasının tam karşısındaki gerçek yerinde değil de, farklı bir alanda attın? Yoksa Ankara yoluna cepheli arsa, rantsal değeri yükseldiği için iştahınızı mı kabarttı?

* Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan bu Kültür Merkezi, hani aynı yerinde yapılacak ve Bursa’nın göz kamaştıracak projesi olacaktı? Hemşehrilerimizi hangi rantsal kaygılarla kandırdınız? Şu an otopark olarak kullandırdığınız yüksek değerli arsa için Bursa kamuoyuna gerçek planınızı açıklayın!

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