56.9 F
Los Angeles
30 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemTepki çeken pankart kaldırılacak

Tepki çeken pankart kaldırılacak

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yönelik karalama pankartı asılmış, Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanılmıştı.

“ŞİMDİ SIRA BUNU YAPANLARIN HUKUK KARŞISINDA CEZALANDIRILMASINA GELDİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankart olayıyla ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Pankartla ilgili kaldırma kararı aldıklarını açıklayan Kaftancıoğlu, “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi.  Kötülerle ve yargı kararını uygulama konusunda çekimser olanlarla(olursa) beylik laflar ya da atarlanarak değil fikri takip sonrası hukuk önünde hesaplaşmamıza #AzKaldı #SanaSöz” paylaşımında bulundu.

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,488BeğenenlerBeğen
16,195TakipçilerTakip Et
3,519TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States