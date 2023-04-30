Tepki çeken pankart kaldırılacak

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Kılıçdaroğlu ve Akşener’e yönelik karalama pankartı asılmış, Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş’ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanılmıştı.

“ŞİMDİ SIRA BUNU YAPANLARIN HUKUK KARŞISINDA CEZALANDIRILMASINA GELDİ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, pankart olayıyla ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Pankartla ilgili kaldırma kararı aldıklarını açıklayan Kaftancıoğlu, “İftira, yalan ve çaresizlik kokan pankartlarla ilgili kaldırtma kararımızı aldık. Şimdi sıra bunu yapanların hukuk karşısında cezalandırılmasına geldi. Kötülerle ve yargı kararını uygulama konusunda çekimser olanlarla(olursa) beylik laflar ya da atarlanarak değil fikri takip sonrası hukuk önünde hesaplaşmamıza #AzKaldı #SanaSöz” paylaşımında bulundu.