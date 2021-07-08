Tepkiler sonuç verdi: Tapu kadastro haritasında tüm cemevlerinin ikonu değiştirildi

TKGM internet sitesi tapu sorgulama ekranındaki haritada camiler “ay-yıldız” ile gösterilirken, Kuşadası’ndaki Davutlar Cemevi “haç” ile işaretlendi.

CHP’li Bülent Tezcan, TKGM’nin bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na tepki göstererek konuyu Meclis’e taşıdı. Tezcan TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergesinde, “Davutlar Cemevi’nin doğusunda bulunan Davutlar Merkez Camii ve diğer tüm camiler ‘ay yıldız’ sembolü ile gösterilmiş. Başka cemevlerinin de aynı şekilde ‘haç’ işaretiyle gösterildiği, sitedeki sorgu ekranının sağ alt köşesinde haritanın ‘Google’ ve ‘Harita Genel Müdürlüğü (HGM) Atlas’ kaynaklı olduğu anlaşılıyor” ifadelerini kullanarak haç işaretinin kaldırılması için bakanlığın devreye girmesini istedi.

TÜM CEMEVLERİNE YENİ İKON

Tapu sorgulama ekranında kullanılan Google haritalarındaki düzeltme yapıldı. Davutlar Cemevi dahil, tüm cemevleri yeni bir ibadethane ikonu ile işaretlendi.

Tezcan, bakanlığın kendi sitesinde gerekli özeni göstermeden haritayı kullanıma açmasının rahatsız edici olduğunu belirterek, “Vatandaşlardan gelen tepkilerle farkına vardık. Konuyu gündeme getirdiğimizde özel bir kasıttan kaynaklanmadığını söyledik. Ciddi bir ihmal olduğunu belirttik. Bu düzenleme onun için önemli. Arzumuz bakanlığın bu tür çalışmaları yaparken biraz daha dikkatli olması. Ama en azından soru önergesini verdikten sonra bunu değiştirmiş olmaları, bir adım atmaları sevindirici. Bakanlığın bundan sonraki süreçlerde de Google veya başka aplikasyonları kullanırken vatandaşların değer yargıları ve hassasiyetlerine dikkat etmesinin ne kadar önemli olduğu da ortaya çıktı” diyerek bundan sonraki düzenlemenin vatandaşların beklentilerine karşılık verecek şekilde yapılmasını istedi.

İlginizi Çekebilir Sedat Peker’e cemevi temsilcilerinden tepkiİlginizi Çekebilir İmamoğlu ile ilçe müftüsünden cami ve cemevi ziyareti