Tepkiler üzerine AKP’li başkanın reklam pankartı kaldırıldı

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binası’na astırdığı reklam pankartı, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın tepkisi üzerine apar topar kaldırıldı.
Önceki gün Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası’nın ön cephesine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül‘ün fotoğrafı ve “Asfaltımız Hayırlı Osun” mesajı bulunan bir pankart asıldı.
Pankarta, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından, “Şanlıurfa’da resmi kurumlar bile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün reklam panonsa dönüştürüldü. Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına Beyazgül’ün, ‘Asfaltımız Hayırlı Olsun’ pankartı asıldı. İyice kantarın topuzunu kaçırdınız” mesajıyla tepki gösterdi.
Tepki üzerine, pankart kaldırıldı. Bunun üzerine pankartın asılı ve kaldırılmış haldeki binanın fotoğrafını ‘Öncesi – Sonrası’ şeklinde paylaşan Tanal, “Kamuoyuna duyurmamız üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Binasına asılan ‘Asfaltımız Hayırlı Olsun’ pankartı kaldırıldı. Şanlıurfa’yı pankart belediyeciliğinden kurtaracağız” mesajıyla gelişmeyi takipçileriyle paylaştı.